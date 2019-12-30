СБУ назвал две основные версии авиакатастрофы в Иране

Это версии теракт и попадание ракеты.

В пятницу, 10 января, в Службе безопасности Украины назвали две версии авиакатастрофы в Иране. Об этом заявил глава ведомства Иван Баканов, передает пресс-служба СБУ.

По словам Баканова, правительство Украины выдвинуло две основные версии крушения лайнера Boeing 737 — теракт и попадание ракеты. При этом отмечается, что версия о попадании ракеты в лайнер вызывает наибольшее внимание общества, но она оставляет вопросы

В ведомстве заверили, что украинские спецслужбы проверяют все детали в этом деле.

Ранее мы сообщали о том, что США не намерены обсуждать с Ираком вывод войск.



Фото: Global Look Press