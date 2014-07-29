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S7 приступила к созданию ракеты-носителя с многоразовой ступенью
Сегодня, 9:44
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lesjasap

S7 приступила к созданию ракеты-носителя с многоразовой ступенью

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В пресс-службе центра рассказали о начале работы над новым проектом.

Центр разработок группы компаний S7 приступил к созданию легкой ракеты-носителя с возвращаемой многоразовой первой ступенью. Об этом специалисты рассказали на официальном сайте. Эксперты уточнили, что опыт будет применяться для производства новой ракеты для плавучего российского космодрома.
 
Мы приступили к созданию двухступенчатой ракеты-носителя с жидкостным ракетным двигателем с возвращаемой первой ступенью

сообщение центра S7

Журналисты "РИА Новостей" сообщили со ссылкой на пресс-службу Центра о том, что в перспективе разработка может быть использована для промышленной реализации ракеты-носителя среднего класса, которую также можно будет запустить с плавучей платформы "Морской старт".

Китайский аналог "Морского старта" запустил спутники.

Теги: авиакомпания s7, многоразовая ступень
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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