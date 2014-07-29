S7 приступила к созданию ракеты-носителя с многоразовой ступенью

В пресс-службе центра рассказали о начале работы над новым проектом.

Центр разработок группы компаний S7 приступил к созданию легкой ракеты-носителя с возвращаемой многоразовой первой ступенью. Об этом специалисты рассказали на официальном сайте. Эксперты уточнили, что опыт будет применяться для производства новой ракеты для плавучего российского космодрома.



Мы приступили к созданию двухступенчатой ракеты-носителя с жидкостным ракетным двигателем с возвращаемой первой ступенью

сообщение центра S7

Журналисты "РИА Новостей" сообщили со ссылкой на пресс-службу Центра о том, что в перспективе разработка может быть использована для промышленной реализации ракеты-носителя среднего класса, которую также можно будет запустить с плавучей платформы "Морской старт".

Китайский аналог "Морского старта" запустил спутники.