S7 оштрафовали на 30 тыс. рублей за овербукинг

Авиакомпанию S7 оштрафовали на 30 тыс. рублей за отказ в перевозке пассажиров при организации стыковочных рейсов из-за овербукинга. Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

По итогам проверки, проведенной по обращениям граждан, выяснилось, что в летний период 16 пассажиром было отказано в перелете при выполнении рейсов в Хабаровск, Сочи и Санкт-Петербург. Отмечается, что причиной стало превышение числа зарегистрированных пассажиров над количеством мест на борту.

По инициативе транспортной прокуратуры авиакомпанию привлекли к административной ответственности. Речь идет об оказании услуг с нарушением установленных российским законодательством требований, которое было совершенно повторно. Размер штрафа составил 30 тыс. рублей.

Фото: pxhere.com