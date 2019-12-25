В Госдуме рассказали, как легально срубить елку к Новому году

Сергей Колунов объяснил, какие штрафы в России предусмотрены за незаконную вырубку или выкапывание леса.

Россияне, заключившие договор с лесничеством, могут легально срубить живую елку к Новому году и избежать штрафа. Соответствующими данными с журналистам информационного агентства "РИА Новости" поделился заместитель председателя комитета Государственной думы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству (ЖКХ) Сергей Колунов. Депутат пояснил СМИ, что за незаконную вырубку живой елки или самовольное выкапывание лесных насаждений человеку может грозить штраф в размере до 300 тысяч рублей. А за использование автомоторных средств при выполнении такого правонарушения штраф может увеличиться до 500 тысяч рублей.

Любители живых елок к новогодним праздникам могут легально срубить их в лесу и даже не получить за это штраф. Для этого необходимо заключить договор с лесничеством, поехать туда и выбрать приглянувшееся деревце из тех, на которые укажет лесничий. Сергей Колунов, депутат ГД РФ

Законодатель заметил, что граждане страны могут узнать, есть ли такая возможность в конкретном российском регионе, а также найти ближайшее лесничество можно на официальном сайте лесного ведомства в своем субъекта. В частности, это может быть комитет, министерство или департамент, опубликованный на государственном онлайн-ресурсе Рослесхоза. Парламентарий из нижней палаты сообщил, что в преддверии праздников по всей территории страны открываются тысячи елочных базаров, в которых продаются елки из питомников.

Фото: pxhere.com