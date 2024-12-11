Рютте заявил, что не обеспокоен сообщениями о контактах РФ и США по Украине

В НАТО оценили информацию о возможных переговорах между США и РФ по урегулированию украинского конфликта.

Генеральный секретарь Североатлантического альянса не обеспокоен сообщениями о контактах, происходящих между американской и российской сторонами по украинскому кризису. Соответствующее заявление европейский чиновник из НАТО сообщил журналистам на пресс-конференциив Брюсселе, организованной в преддверии заседания министров обороны стран военного блока. Мероприятие запланировано на 13 февраля. Марк Рютте объяснил СМИ, что не хочет спекулировать на тему Украины.

Что касается контактов между США и РФ. НАТО - это на 50% США. Я не обеспокоен тем, что есть контакты между США и РФ, потому что мы все вовлечены в альянс. Я не буду спекулировать. Марк Рютте, генсек НАТО

Напомним, что издание The New York Post написало о том, что лидер Белого дома, член Республиканской партии США Дональд Трамп сообщил об обсуждении по телефону с российским коллегой Владимиром Путиным вопрос урегулирования конфликта на Украине. Помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц не дал однозначного ответа общественности и СМИ на вопрос о том, состоялся ли уже телефонный разговор между главами государств. Официальный пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков добавил, что он не может ни подтвердить, ни опровергнуть западные публикации о контактах российского лидера и президента США.

Рютте: Британия будет председателем на встрече по Украине в формате "Рамштайн".

Фото и видео: YouTube / phoenix