В НАТО объяснили, что США больше не являются председателем контактной группы.

Великобритания будет председательствовать на рабочей встрече контактной группы международных союзников по Украине в формате "Рамштайн". На предыдущих встречах в формате данная роль была отдана шефу Пентагона Ллойду Остину и США. Соответствующее заявление генеральный секретарь Североатлантического альянс сделал перед журналистами на пресс-конференции в Брюсселе, организованной в преддверии заседания министров обороны стран военного блока. Мероприятие запланировано на 13 февраля.

Позднее сегодня Великобритания будет председательствовать на следующей встрече министров в рамках контактной группы по Украине. Марк Рютте, генсек НАТО

Напомним, что 26-я встреча контактной группы по поставкам вооружений Украине в формате "Рамштайн" должна пройти в Брюсселе 12 февраля. Иностранное издание The Times писало о том, что заседание впервые состоится под председательством министра обороны Великобритании Джона Хили. По данным газеты, власти в Вашингтоне передали Лондону председательство по инициативе администрации нового президента-республиканца Дональда Трампа. Согласно сведениям от новостного агентства The Associated Press, новый шеф Пентагона Пит Хегсет в ходе свого рабочего визита в Брюссель не будет объявлять аудитории о новом пакете военной помощи для киевского режима.

