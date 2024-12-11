Рютте: главы Минобороны НАТО обсудят заявления Трампа и Хегсета

В НАТО напомнили о позиции Вашингтона по украинскому кризису.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что министры по обороне стран-членов Североатлантического военного альянса будут обсуждать в четверг последние заявления, сделанные американским президентом-республиканцем Дональдом Трампом и шефом Пентагона Питом Хегсетом. Соответствующее заявение европейский политик сделал местным журналистами перед началом в Брюсселе профильного заседания блока.

Конечно, все, что произошло вчера на встрече и в медиа-пространстве, безусловно, это будет обсуждаться и сегодня, в ближайшие дни и недели. Марк Рютте, генсек НАТО

Напомним, что в рабочей встрече глав минобороны в среду вечером предшествовало заседание контактной группы "Рамштайн" по Украине. В заседании принял участие новый глава Пентагона Пит Хегсет. На открытии мероприятия американец объяснил коллегам, что власти в Вашингтоне не будут терпеть отношения с международными союзниками, поощряющие зависимость. Министр по обороне США призвал европейский регион удвоить собственные усилия и подтвердить приверженность "не только сиюминутным потребностям Украины", но также долгосрочным целям в сфере защиты. Спикер из США отметил, что Европе придется взять на себя основную часть будущей военной и невоенной помощи киевскому режиму. Пит Хегсет добавил, что его страна не намерена отправлять в зону боевых действий собственных военнослужащих. Шеф Пентагона также отметил, что в Белом доме не считают, что членство Украины в НАТО является реалистичным исходом для дипломатического мирного урегулирования конфликта между Киевом и Москвой.

Генсек НАТО прокомментировал разговор Путина и Трампа.

Фото и видео: YouTube / NATO News