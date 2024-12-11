Генсек НАТО прокомментировал разговор Путина и Трампа

Марк Рютте оценил недавние слова главы Белого дома о готовности дальнейших контактов с Кремлем.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что разговор российского президента Владимира Путина и американского лидера Дональда Трампа "создает впечатление" начала мирных переговоров по украинскому урегулированию. Соответствующее заявление европейский политик сделал местным журналистами перед началом в Брюсселе заседания глав министерство по обороне стран-членов Североатлантического военного блока. По мнению эксперта, теперь сторонам важно обеспечить вовлеченность киевского режима в этот процесс, а также достигнуть прочности по будущим договоренностям.

Это очевидно создает такое впечатление. Это был удачный телефонный разговор.. Я выступаю за мирные переговоры, я абсолютно поддерживаю мирные переговоры, но важно, чтобы их результатом стал устойчивый мир. Марк Рютте, генсек НАТО

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что альянс, как и власти в Вашингтоне, хочет прочного мира на Украине. В западных СМИ отмечают, что впервые политик не повторил традиционную уже для себя фразу о том, что "сроки начала переговоров и их условия должна определять Украина".

Рютте: ЕС и Канада дополнительно потратили $700 млрд на оборону.

Фото и видео: YouTube / NATO News