В НАТО рассказали о военных нуждах стран-членов блока.

Европейский союз и Канада с 2014 года дополнительно потратили 700 миллиардов долларов на собственную оборону. Соответствующее заявление европейский чиновник из НАТО сообщил журналистам на пресс-конференциив Брюсселе, организованной в преддверии заседания министров обороны стран военного блока. Мероприятие запланировано на 13 февраля. Марк Рютте уточнил, что две трети международных союзников по военному блоку тратят не менее двух процентов от национальных показателей ВВП на военные статьи расходов.

С 2014 европейские союзники и Канада дополнительно потратили на оборону более $700 млрд. Ожидаю, что еще больше союзников в 2025 году выполнят целевой показатель по тратам или превзойдут его. Марк Рютте, генсек НАТО

Рютте заявил, что не обеспокоен сообщениями о контактах РФ и США по Украине.

Фото и видео: YouTube / phoenix