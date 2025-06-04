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Рютте: Хегсет не примет участие во встрече по поставкам оружия Украине

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Генсек НАТО уточнил, что на мероприятии США будут все же представлены, но только на уровне посла.

Американский министр по обороне Пит Хегсет не примет участия в заседании рабочей контактной группы по Украине, которая запланирована на 4 июня в Брюсселе. Соответствующее заявление сделал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в ходе выступления перед журналистами на брифинге, организованном в штаб-квартире Брюсселя. Эксперт пояснил, что высокопоставленный гость из Вашингтон прилетит в Бельгию только пятого числа.

Это второй визит министра Хегсета в НАТО, он прибудет 5 июня в Брюссель... США будут представлены на заседании контактной группы на уровне посла.

Марк Рютте, генсек НАТО

Рютте отказался комментировать передачу разведывательных данных для ударов Украины по РФ.

Фото и видео: YouTube / Reuters

Теги: марк рютте, нато, пентагон, пит хегсет, посол
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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