Рютте: Хегсет не примет участие во встрече по поставкам оружия Украине

Генсек НАТО уточнил, что на мероприятии США будут все же представлены, но только на уровне посла.

Американский министр по обороне Пит Хегсет не примет участия в заседании рабочей контактной группы по Украине, которая запланирована на 4 июня в Брюсселе. Соответствующее заявление сделал генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в ходе выступления перед журналистами на брифинге, организованном в штаб-квартире Брюсселя. Эксперт пояснил, что высокопоставленный гость из Вашингтон прилетит в Бельгию только пятого числа.

Это второй визит министра Хегсета в НАТО, он прибудет 5 июня в Брюссель... США будут представлены на заседании контактной группы на уровне посла. Марк Рютте, генсек НАТО

Рютте отказался комментировать передачу разведывательных данных для ударов Украины по РФ.

Фото и видео: YouTube / Reuters