Рядовой Гура спас пять человек в ДНР, приняв удар дрона на себя

Стрелок из 51-й гвардейской армии отвлек внимание беспилотника ВСУ, когда людей эвакуировали из Родинского.

Военнослужащий группировки войск "Центр" ВС РФ Назарий Гура во время эвакуации мирных жителей принял на себя удар украинского FPV-дрона. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Группа военных выводила группу из пяти мирных жителей. Сначала их путь пролегал через лесопосадки, но когда они вышли на открытую местность, из-за постоянных налетов вражеских БПЛА приходилось передвигаться перебежками.

Когда до безопасного района несколько метров, над группой появился украинский FPV-дрон. Тогда рядовой Гура резко отделился от колонны и побежал вперед. Мужчина начал активно привлекать внимание оператора вражеского дрона, открыв по нему огонь.

Беспилотник устремился за военнослужащим, переключившись на него. Взрыв прогремел рядом с бойцом, но то он успел отскочить. Рядовой вернулся к группе с ранением и продолжил эвакуацию. Всех мирных жителей доставили в безопасное место.

Ранее мы сообщали о подвиге бойца группировки войск "Центр", который закрыл собой 11-летнего мальчика во время эвакуации.

Фото: Минобороны РФ