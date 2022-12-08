Рябков заявил, что американцы хорошо зарабатывают на ситуации вокруг Украины

Замглавы МИД РФ рассказал о прибыли, которую США получают от украинского кризиса.

Заместитель главы российского внешнеполитического ведомства Сергей Рябков заявил, что американская сторона хорошо зарабатывает на конфликтной ситуации вокруг Украины. В эфире телеканала "Россия-24" дипломат уточнил, что политика Вашингтона сознательно направлена на то, чтобы перечеркнуть перспективы возвращения к мирному урегулированию в регионе и переговорам между Москвой или Киева. Эксперт пояснил, что СШа получают доходы от энергетических поставок по завышенной стоимости, а также от пополнения военных запасов международным союзникам, которые истощились после отправки помощи киевскому режиму.

Ненасытность военно-промышленного комплекса США не имеет никаких пределов. А происходящее на Украине и вокруг нее - это только предлог для того, чтобы разжигать аппетиты, финансовые в том числе. Сергей Рябков, замглавы МИД РФ

эксперт добавил, что Вашингтон использует истощение стран НАТО складов с вооружением для того, чтобы "поднакачать еще больше мускулы" собственной военной машины,а также подкормить военно-промышленный комплекс (ВПК).

Рябков заявил, что НАТО сильнее втягивается в украинский конфликт напрямую.

Фото и видео: Одноклассники / Вести Live