Рябков заявил, что НАТО сильнее втягивается в украинский конфликт напрямую

Заместитель российского министра по иностранным делам Сергей Рябков заявил, что НАТО все сильнее втягивается в украинский конфликт напрямую. Соответствующее заявление дипломат сделал в ходе выступления в эфире телеканала "Россия-24". Специалист отметил, что американская сторона сознательно держит свой внешнеполитический курс на усиление эскалации проблемы в регионе. Ситуацию в Москве назвали "игрой с огнем", так как риски для мирового сообщества увеличиваются.
Натовцы все больше втягиваются в конфликт напрямую. Многоплановость помощи Киеву сейчас намного выше того, что имело место несколько месяцев назад. Это отражение сознательной линии Вашингтона.
Сергей Рябков, замминистра Лаврова
Рябков: Россия рассматривает КБТО как одну из опор архитектуры международной безопасности.
Фото и видео: Одноклассники / Вести Live
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