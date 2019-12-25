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Рябков: Россия рассматривает КБТО как одну из опор архитектуры международной безопасности
Сегодня, 12:12
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Рябков: Россия рассматривает КБТО как одну из опор архитектуры международной безопасности

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По его словам, цель КБТО на сегодняшний день остается такой же, как и 50 лет назад.

Россия рассматривает Конвенцию о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического и токсинного оружия (КБТО) как одну из опор архитектуры международной безопасности. Об этом сообщил на пресс-конференции замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

По его словам, цель КБТО на сегодняшний день остается такой же, как и 50 лет назад: полностью исключить возможность использования биологических агентов в качестве оружия. Рябков напомнил, что еще недавно миру пришлось столкнуться с действием коронавируса, который превратился за который срок в пандемию.

С учетом воздействия COVID-19 на мировое сообщество и международные отношения сложно представить себе возможный размах и характер негативных последствий работ с патогенами в целях их использования в качестве оружия.

Сергей Рябков, замглавы МИД России

Ранее Рябков заявил, что Россия и США пока не планируют никаких контактов на высоком уровне.

Фото: МИД России

Теги: кбто, мид россии, сергей рябков
Категории: Лента новостей, Новости России,

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