Рябков: Россия рассматривает КБТО как одну из опор архитектуры международной безопасности

По его словам, цель КБТО на сегодняшний день остается такой же, как и 50 лет назад.

Россия рассматривает Конвенцию о запрещении разработки, производства и накопления запасов бактериологического и токсинного оружия (КБТО) как одну из опор архитектуры международной безопасности. Об этом сообщил на пресс-конференции замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

По его словам, цель КБТО на сегодняшний день остается такой же, как и 50 лет назад: полностью исключить возможность использования биологических агентов в качестве оружия. Рябков напомнил, что еще недавно миру пришлось столкнуться с действием коронавируса, который превратился за который срок в пандемию.

С учетом воздействия COVID-19 на мировое сообщество и международные отношения сложно представить себе возможный размах и характер негативных последствий работ с патогенами в целях их использования в качестве оружия. Сергей Рябков, замглавы МИД России

Ранее Рябков заявил, что Россия и США пока не планируют никаких контактов на высоком уровне.

Фото: МИД России