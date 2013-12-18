Рябков: Россия и США пока не планируют никаких контактов на высоком уровне

Замглавы МИД РФ оценил контакты между странами во время украинского кризиса.

Заместитель российского министра по иностранным делам Сергей Рябков сообщил, что Россия и США пока не планируют никаких контактов на высоком уровне на текущий момент. Соответствующей информацией дипломат поделился с журналистами в рамках пресс-конференции, посвященной будущей девятой обзорной конференции государств - участников Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО). Таким образом спикер ответил на вопрос СМИ о том, были ли попытки между Москвой и Вашингтоном организовать встречу на полях саммита G20 ("Большой двадцатки").

Что касается конкретно темы тех или иных контактов, я хочу подчеркнуть, что мы ничего такого ни инициировали ни в зондажном плане, ни в официальном ключе. Планов проведения такого контакта не было. Сергей Рябков, замглавы РФ

Эксперт считает, что в текущей обстановке диалог РФ и США идет без задействования президентского уровня, при помощи телефонных контактов высших должностных лиц.

Рябков: Россия продолжает интенсивные консультации с представителями МАГАТЭ по ЗАЭС.

Фото и видео: МИД России