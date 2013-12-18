Рябков: Россия продолжает интенсивные консультации с представителями МАГАТЭ по ЗАЭС

Замглавы МИД РФ рассказал о работе по формированию защитной зоны вокруг ЗАЭС.

Заместитель российского министерства по иностранным делам Сергей Рябков уточнил, что Россия продолжает интенсивные консультации с представителями МАГАТЭ (Международное агентство по атомной энергии) по ситуации по территории Запорожской атомной электростанции. Информацией дипломат поделился в ходе пресс-конференции с журналистами в Москве. Он выступил в преддверии девятой обзорной конференции государств - участников КБТО. Дипломат подчеркнул, что сейчас РФ делает все необходимое для того, чтобы обеспечить безопасность режимного объекта в регионе, несмотря на регулярные обстрелы со стороны ВСУ.

Мы продолжаем интенсивные консультации по вопросу создания зоны защиты, ядерной безопасности, физической безопасности вокруг ЗАЭС. Сергей Рябков, замглавы МИД РФ

Сергей Рябков подчеркнул, что генеральный секретариат МАГАТЭ отдает себе отчет в сложности и остроте проблемы по ЗАЭС. В России видят определенные сигналы, которые свидетельствуют о том, что в руководстве МАГАТЭ увеличивается понимание важности принятия оперативного решения по внедрения защитной зоны в регионе.

РФ на конференции по КБТО представит материалы по биолабораториям США на Украине.

Фото и видео: МИД России