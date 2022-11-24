Сергей Рябков призвал КБТО принять юридически обязывающие документы.

Российская делегация на конференции по КБТО (Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия) представит материалы по биологическим лабораториям США и их международных союзников, находившимся на территории Украины. Соответствующее заявление на пресс-конференции с журналистами сделал заместитель министра по иностранным делам Сергей Рябков

На предстоящей обзорной конференции проведет отдельное мероприятие, открытое для всех государств-участников, в ходе которого наши эксперты в очередной раз подробно представят имеющиеся материалы и вопросы к военно-биологической деятельности на Украине. Сергей Рябков, замглавы МИД РФ

Дипломат полагает, что текущее положение дел "со всей очевидностью иллюстрирует" важность принять решения ради укрепления КБТО. Организация должна обладать действенными механизмами для решения проблем и их предотвращения в будущем. Россия уверена в том, что эффективность работы КБТО значительно увеличилась бы в том случае, если бы альянс принял универсальный и юридически обязывающиц протокол по всем профильным статьям.

Госдеп США: Салливан и Рябков обсуждали "узкий набор двусторонних тем".

Фото и видео: МИД России