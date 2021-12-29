Рябков заявил, что Россия может провести мероприятия ВМФ, если США будут провоцировать

Так замминистра ответил на вопрос по поводу того, рассматривается ли вероятность развертывания российских войск в Венесуэле или на Кубе.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью RTVI заявил, что Россия в случае провокаций со стороны США может провести мероприятия по линии Военно-морского флота (ВМФ). Таким образом замминистра ответил на вопрос по поводу того, есть ли вероятность развертывания российских войск в Венесуэле или на Кубе.

При этом Рябков сказал, что ничего подтверждать не хочет, но исключать не стал тоже.

В американской стилистике опциональность политики внешней, военной — это краеугольный камень обеспечения мощного влияния этой страны в мире. Зависит от действий американских коллег. Сергей Рябков, Замглавы МИД РФ

По словам Рябкова, Владимир Путин много раз говорит насчет того, какие могут быть мероприятия по линии ВМФ, если Россию будут провоцировать. Он сказал, что российская сторона этого не хочет, по этой причине необходимо дипломатам договориться.

Ранее Салливан заявил, что США жестко ответят в случае размещения российских войск в Латинской Америке.

Видео: YouTube / RTVI Развлечения