Рябков: Россия скоро опубликует санкционные списки в ответ на действия США

Замглавы МИД РФ рассказал, что государство занимается снижением негативный эффектов оот западного давления.

Россия скоро опубликует санкционные списки в ответ на действия США. Такое заявление в эфире Первого канала сделал заместитель российского министра по внешней политике Сергей Рябков. Чиновник заметил, что перечень уже сформирован и в ближайшее время будет обнародован для общественности. По словам дипломата, правительство работает над тем, чтобы обезопасить страну от негативного воздействия от западных ограничений. При этом Рябков уверен, что возможности у государства для этого существуют.

Списки готовы, мы этим занимаемся. Это по большому счету часть повседневной работы…Скоро они будут обнародованы. Сергей Рябков, замглавы МИД РФ

Сергей Рябков подчеркнул, что современная Россия представляет из себя сильное государство, которое уверено в своих возможностях и реализации потенциала. Дипломаты видят РФ как неотъемлемую интегральную часть многополярного мира.

Премьер Греции заявил, что вдвое снизил цены на газ.

Фото: YouTube / Научная Россия



