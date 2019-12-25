Премьер Греции заявил, что вдвое снизил цены на газ

Кириакос Мицотакис презентовал Брюсселю перечень из шести пунктов, которые могут стабилизировать ситуацию.

Премьер-министр Греции заявил, что вдвое снизил цены на газ на европейском рынке за последние четыре дня. Такое заявление чиновник сделал перед журналистами по завершении саммита ЕС, который проводился в Версале. Он объяснил прессе, что внес инициативу в адрес Урсулы фон дер Ляйен о том, что необходимо срочно вмешаться в ситуацию на оптовом рынке энергоресурсов. В представленном Афинами плане есть шесть пунктов.

Предложения будут сделаны в течение ближайших двух недель. И я надеюсь, что они будут включать те, которые есть у меня…Если эти предложения будут приняты, мы увидим фактическое снижение цены на газ. Кириакос Мицотакис, премьер-министр Греции

Напомним, что в греческом перечне есть предложения, связанные с установлением потолка цен на энергоресурсы, уровня дневного диапазона колебания цен (порядка +/- 10%), а также контролирование ценообразования на газ, установление потолка по средней прибыли. Также ЕС может разрешить совершать транзакции только с естественной поставкой газа. По мнению Кириакоса Мицотакиса, сейчас европейский рынок становится жертвой спекуляций. Конкретные предложения Брюсселя будут презентованы странам-участницам ЕС на следующем совете.

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Фото: YouTube / CNN Greece