Николай Кобринец рассказал, что тяжесть цены антироссийских санкций ляжет на плечи европейских налогоплательщиков.

В МИД РФ заявили, что за энергетическую независимость Евросоюза придется платить обычным европейским гражданам. Такое мнение в интервью "Интерфаксу" высказал глава департамента по общеевропейскому сотрудничеству Николай Кобринец. Чиновник считает, что Москва готова к жесткому противостоянию с ЕС в вопросах энергетики в том случае, если возникнет такая необходимость.

Россия остается надежным поставщиком, гарантом энергобезопасности мирового уровня. Мы дорожим этим реноме…Полагаю, ЕС точно не выиграет - у нас запас прочности больше. Николай Кобринец, дипломат РФ

Согласно официальным сведениям от Еврокомиссии, на Россию приходится примерно 45% от импортируемого в ЕС газа, а также 25% нефти и 45% угля. Руководители ЕС говорят о необходимости достичь энергонезависимости любой ценой, но Николай Кобринец уверен в том, что за этот результат будут расплачиваться не люди, находящиеся на верхушке местной бюрократии, а налогоплательщики.

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Фото: Piter.tv