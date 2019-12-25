Минэнерго: Турция не хочет присоединяться к санкциям против России

Фатих Донмез призвал строить отношения с РФ на основе дипломатии.

В Анкаре заявили, что Турция не хочет присоединяться к антироссийским санкциям, особенно по вопросам поставок в сфере энергетики. Такое заявление журналистам местного телеканала CNN Turk сделал министр по энергетике Фатих Донмез. Чиновник добавил, что страна намерена урегулировать все вопросы при помощи дипломатических отношений.

Наш президент тоже заявил. Мы не хотим быть стороной санкций, у нас хорошие торговые отношения с Россией. Мы заявили, что мы на стороне решения вопроса дипломатическим путем. Фатих Донмез, министр по энергетике Турции

В Анкаре рассчитывают на то, что ограничительные меры в отношении РФ не коснутся поставок российского газа на территорию Турции. Министр заметил, что к текущему моменту проблем с поступлением топлива нет. Страна не хочет подставлять под удар экономическую систему, проводя санкционную политику против Москвы.

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