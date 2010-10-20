Петербуржцы стали активнее оформлять загранпаспорта после начала спецоперации России на Украине

Всего с 1 января по 3 марта 2022 года обращения подали почти 8 тысяч человек.

После начала специальной военной операции на Украине в Петербурге немного увеличилось среднее количество обращений в день в МФЦ для оформления заграничного паспорта для граждан РФ. Об этом Piter.tv узнал в пресс-службе СПб ГКУ "МФЦ".

По данным аналитического отдела учреждения, в период с 24 февраля по 3 марта количество обращений по государственной услуге составило 1549, то есть в среднем — 194 обращения в день. Всего с начала 2022 года МФЦ получили 7996 обращений, то есть в среднем в день — 151 обращение.

Заявление на оформление паспортов нового поколения с биометрией подал с 24 февраля по 3 марта 91 человек. Услуга оказывается в секторе №3 МФЦ Калининского района и секторе № 1 МФЦ Московского района

Всего в 2020-м году МФЦ Петербурга приняли 30726 обращений. В 2021-м году их количество увеличилось до 34578. В день в среднем принималось по 99 обращения. Сравнить данные можно будет только по итогу 2022 года.

Из-за антиковидных требований для подачи обращения требуется предварительная запись. В случае подачи заявления по месту жительства в Петербурге или Ленобласти время оформления загранпаспорта составляет месяц. Если вы подаете заявление по месту пребывания в городе или области, то три месяца.

Отметим, что подать документы можно дистанционно, через портал Госуслуги. В данном случае за статистику отвечают в Минцифры, у МФЦ данных о количестве поданных обращений нет.

После начала спецоперации России на Украине часть россиян уехала из страны, в том числе деятели культуры и искусства, например, кинокритик Антон Долин, режиссер Кантемир Балагов, журналист Тихон Дзядко. Наиболее привлекательные направления — Армения, Грузия, Турция.

Фото: СПб ГКУ "МФЦ"