Россия отслеживает всю информацию о пусках ракет КНДР

Замглавы МИД РФ рассказал о необходимости продолжения процесса по денуклеаризации корейского полуострова.

Россия отслеживает всю информацию о пусках ракет Северной Кореи. Об этом сообщил заместитель министра внешнеполитического ведомства Сергей Рябков. По словам дипломата, ситуация сказывается на перспективах диалога по вопросам денуклеаризации корейского полуострова. Такое заявление спикер сделал на круглом столе, посвященном 60-летию Европейской социальной хартии и 25-летию нахождения Москвы в Совете Европы.

Происходящее, на наш взгляд, проецируется на перспективы возобновления диалога по решению проблемы денуклеаризации Корейского полуострова. Главное сейчас - не допускать шагов, которые мешали бы этому политическому процессу. Сергей Рябков, замглавы МИД РФ

Российские дипломаты заметили, что не поддерживают попытки использования тренировочных запусков ракет в КНДР для нагнетания обстановки в регионе. По мнению Рябкова, пуск ракеты не должен мешать политическому процессу.

Госдеп отказался уточнить, была ли запущенная КНДР ракета баллистической.

Фото: Piter.tv