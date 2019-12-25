Джалина Портер призвала Северную Корею отвечать требования резолюции СБ ООН.

Госдеп отказался уточнить, была ли запущенная КНДР ракета баллистической. В рамках регулярного брифинга с журналистами во внешнеполитическом ведомстве заместитель главы пресс-службы Джалина Портер не объяснила, считает ли Вашингтон, что ракета, запущенная КНДР в ходе испытаний 28 сентября, была баллистической.

Я не буду предоставлять какие-то конкретные классификации. Джалина Портер, замглавы пресс-службы Госдепартамента США

Чиновница повторила заявление, сделанное Госдепом США ранее. Она осудила запуск ракеты с территории Северной Кореи, так как эта операция нарушила резолюции Совета Безопасности ООН, а также привела к угрозам для соседних с КНДР странам. Госдеп призвал Пхеньян вступить в дипломатический диалог.

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