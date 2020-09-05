Русско-японская война завершилась 115 лет назад

Мирный договор между сторонами был ратифицирован 14 октября 1905 года.

Ровно 115 лет назад завершилась русско-японская война. В 1905 году 5 сентября конфликт завершился подписанием мирного договора в Портсмуте. России пришлось согласиться на значительные территориальные уступки на земле и на море. В частности, страна лишилась южной половины Сахалина. Военным пришлось покинуть Маньчжурию и Корею, в которой начиналась распространяться российская инфраструктура. Ратификация договора состоялась 14 октября.

Вторую половину Сахалина удалось отстоять делегации под руководством Сергея Витте. Благодаря ему также Россия исключила из перечня условий выплату контрибуции.

Мир и дружба пребудут отныне между их величествами императором всероссийским и императором Японии, равно как между их государствами и обоюдными подданными статьи мирного договора

Напомним, что в рамках войны российский флот понес значительные потери в начале 1904 года. Сухопутные войска не смогли добраться до крупнейших сражений при Мукдене из-за большого расстояния.

Память участников Курильского десанта почтили в Елизове.

Видео: YT / British Pathé