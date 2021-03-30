РИА Новости: задержан полковник полиции.

Руководство нижегородской транспортной полиции заподозрили во взятке в особо крупном размере. Об этом сообщили представители управления Приволжского СК РФ. В надзорном ведомстве объяснили, что в отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело за коррупцию.

Выполняется комплекс следственных действий и оперативных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств уголовного дела. В ближайшее время будет решен вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения. сообщение СК РФ по транспорту в регионе

Следствие полагает, что руководящие лица в МВД области в декабре 2020 года получили более одного миллиона рублей с денежных средств, которые должны были быть направлены на премии сотрудникам полиции. Действия фигурантов расследования квалифицируются по части 6 статьи 290 УК РФ. В "РИА Новостях" уточнили, что задержан полковник полиции Алексей Епишин.

В Рязанской области изъяли наркотики на полмиллиарда рублей.

Видео: СК России