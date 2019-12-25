Руководство Елизаветинской больницы в Петербурге стало фигурантом дела о мошенничестве

Городские следователи возбудили дело.

Петербургские следователи возбудили уголовное дело о мошенничестве в отношении руководства Елизаветинской больницы и компании-разработчика медицинской информационной системы. Как сообщил ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах, стороны провели аферу со средствами по госконтракту, финансируемого в рамках нацпроекта "Здравоохранение".

Известно, что ЗАО "СП.АРМ", исполнитель по госконтракту, поставил в больницу систему "qMS". В Петербурге ведется проверка насчет аналогичных преступлений в медучреждениях. Уже 10 октября городские полицейские и сотрудники ФСБ провели 35 обысков по всему городу, задержали 16 человек, у которых изъяли препараты, 100 золотых слитков и крупную сумму денег. По некоторым данным, препараты для онкобольных, выделенные также по госконтракту, похищались около пяти лет и накопили ущерб в 100 млн рублей.

В феврале учреждение уже попадало под прицел следователей: больницу обвинили в растрате бюджетных средств. Мошенничество было связано с той же медицинской автоматической информационной системой стоимостью 18 млн рублей.

Фото: sparm.com