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Следователи возбудили уголовное дело по факту мошенничества в Елизаветинской больнице
Сегодня, 20:40
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Следователи возбудили уголовное дело по факту мошенничества в Елизаветинской больнице

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Медучреждение подозревают в растрате бюджетных средств.

Прокуратура Петербурга возбудила уголовное дело по факту мошенничества в Елизаветинской больнице. В медицинском учреждении произвели выемку документов. Об этом сообщило "ТАСС" со ссылкой на источник в следственных органах. 

Речь идет о поставке медицинской автоматической информационной системы на 18 млн рублей. В прокуратуре, со слов главврача больницы Сергея Петрова, считают, что система не работает, а деньги были похищены.

Петров отметил, что лицензия на право пользования программным обеспечением стоила 17,5 млн рублей. Системой также пользуются в медицинском центре Алмазова и клинике МЧС. Главный врач не видит оснований для возбуждений уголовного дела. 

Накануне Piter.TV сообщил о том, что Елизаветинская больница в Петербурге подозревается в растрате бюджетных средств. 

Фото: vk.com/elizspb

Теги: елизаветинская больница
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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