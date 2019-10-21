Следователи возбудили уголовное дело по факту мошенничества в Елизаветинской больнице

Медучреждение подозревают в растрате бюджетных средств.

Прокуратура Петербурга возбудила уголовное дело по факту мошенничества в Елизаветинской больнице. В медицинском учреждении произвели выемку документов. Об этом сообщило "ТАСС" со ссылкой на источник в следственных органах.

Речь идет о поставке медицинской автоматической информационной системы на 18 млн рублей. В прокуратуре, со слов главврача больницы Сергея Петрова, считают, что система не работает, а деньги были похищены.

Петров отметил, что лицензия на право пользования программным обеспечением стоила 17,5 млн рублей. Системой также пользуются в медицинском центре Алмазова и клинике МЧС. Главный врач не видит оснований для возбуждений уголовного дела.

Накануне Piter.TV сообщил о том, что Елизаветинская больница в Петербурге подозревается в растрате бюджетных средств.

Фото: vk.com/elizspb