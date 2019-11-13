Елизаветинская больница в Петербурге подозревается в растрате бюджетных средств

К такому выводу пришла прокуратура в результате проверки.

Прокуратура подозревает СПб ГУЗ "Городская больница Святой преподобномученицы Елизаветы" в растрате бюджетных средств. Деньги были выделены на реализацию национального проекта "Здравоохранение", сообщили в пресс-службе ведомства.

С 2019 года городская прокуратура совместно с правоохранительными и контрольно-надзорными органами проверила расходование бюджетных средств, которые выделили на национальные проекты. В пресс-службе подчеркнули, что их исполнение имеет приоритетное значение для города. Часть финансирования — федеральные и региональные средства.

Материалы по итогам проверки прокуратура направит в органы предварительного расследования.

Ранее председатель правительства назвал недопустимым объем неизрасходованных бюджетных средств.

Фото: vk.com/elizspb