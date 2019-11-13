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Елизаветинская больница в Петербурге подозревается в растрате бюджетных средств
Сегодня, 20:30
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nadezhda_sib

Елизаветинская больница в Петербурге подозревается в растрате бюджетных средств

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К такому выводу пришла прокуратура в результате проверки.

Прокуратура подозревает СПб ГУЗ "Городская больница Святой преподобномученицы Елизаветы" в растрате бюджетных средств. Деньги были выделены на реализацию национального проекта "Здравоохранение", сообщили в пресс-службе ведомства.

С 2019 года городская прокуратура совместно с правоохранительными и контрольно-надзорными органами проверила расходование бюджетных средств, которые выделили на национальные проекты. В пресс-службе подчеркнули, что их исполнение имеет приоритетное значение для города. Часть финансирования — федеральные и региональные средства. 

Материалы по итогам проверки прокуратура направит в органы предварительного расследования. 

Ранее председатель правительства назвал недопустимым объем неизрасходованных бюджетных средств. 

Фото: vk.com/elizspb

Теги: елизаветинская больница, национальные проекты
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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