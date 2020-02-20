Мишустин назвал недопустимым объем неизрасходованных бюджетных средств. Об этом чиновник заявил во время заседания кабинета министров. Об этом сообщили в "РБК". Глава правительства сослался на информацию, предоставленную Счетной палатой. Ранее Алексей Кудрин заявил, что государство неисполнило бюджет в размере 1,1 трлн рублей. Михаил Мишустин напомнил, что на 2020 год выделено на госконтракты 4,6 трлн рублей.
Уже заканчивается февраль месяц, сколько денег реально потрачено? Примерно 10%
прокомментировал спикер
При этом средства на национальные проекты израсходованы в этом году уже на 12,2%.
Ранее Кудрин прокомментировал новый фильм Дудя об эпидемии ВИЧ в России.
Видео: YouTube/Правительство России
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