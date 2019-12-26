Кудрин: неисполнение бюджета-2019 составило более триллиона рублей

Ситуация худшая за последние 11 лет.

Неисполнение бюджета-2019 составило более триллиона рублей. Об этом заявил глава Счетной палаты России Алексей Кудрин. Он представил чиновникам доклад по итогам соответствующей проверки. По данным надзорного ведомства, уровень исполнения бюджета достиг 94,5%, а адресной инвестпрограммы - 76%.

То есть ниже, чем когда-либо прокомментировал Кудрин

Сложившаяся ситуация оказалась худшей за последние 11 лет. Больше всего проблем наблюдается в исполнении раздела "национальная экономика". Там неизрасходованными остались 253,8 млрд рублей. Чиновники не направили средства на субсидии предприятиям, не внесли взносы в дорожное хозяйство. На второй строчке антирейтинга - раздел об обороне страны. Там не потратили 236 млрд рублей.

Ранее Алексей Кудрин рассказал про приход во власть "питерцев.