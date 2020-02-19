Команда начала собираться после прихода к власти Путина.

Алексей Кудрин рассказал про приход во власть "питерцев". Команду привел Владимир Путин, который сам является петербуржцем. Он набрал передовых специалистов, которые считаются профессионалами в различных областях.

Многие из них – это были очень сильные люди: это Козак, Герман Греф и многие другие прокомментировал чиновник

Привлечь в Москву коллег президенту удалось при помощи личных связей и знакомств. В то время, когда Кудрин находился на должности министра финансов, а также был вице-премьером, сплоченная команда смогла усилить отечественную экономику и поднять уровень жизни в стране.

По мнению Кудрина, уже приход Путина к власти говорит о конкурентоспособности Петербурга.

Ранее Кудрин прокомментировал новый фильм Дудя об эпидемии ВИЧ в России.

Видео: YouTube/Правительство России