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Руководство БелАза заперло рабочих в цехах

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Рабочие "БелАза" с середины прошлой недели выходят на забастовки.

Руководство "БелАза" заперло рабочих в цехах. Об этом сообщает белорусское издание "Белсат" со ссылкой на собственные источники.

Подчёркивается, что рабочие просят журналистов прийти на предприятие и осветить ситуацию.

Рабочие "БелАза" с середины прошлой недели выходят на забастовки против фальсификации на выборах президента Белоруссии и милицейского насилия. С каждым днём участие в забастовках принимали всё больше людей.

Ранее Лукашенко на встрече с бастующими рабочими назвал себя "плохим президентом".

Видео: Telegram / NEXTA Live

Теги: белаз, забастовки в белоруссии, протесты в белоруссии
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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