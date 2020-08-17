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Лукашенко на встрече с бастующими рабочими назвал себя "плохим президентом"

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По его словам, в данный момент заводы в Белоруссии работают.

Александр Лукашенко на встрече с бастующими рабочими Минского завода колёсных тягачей назвал себя "плохим президентом". Он заявил, что держал искусственную численность рабочих на предприятиях, чтобы граждане не оставались без работы.

По его словам, в данный момент заводы в Белоруссии работают.

Я знаю, несмотря на то, что некоторые бродят. Ну, 150 на каком-то предприятии, даже 200 погоду не делают.

Александр Лукашенко

Он добавил, что кто хочет работать — будет это делать. Лукашенко заявил, что заставлять работать никого не будут.

Ранее мы писали, что жители Бреста требуют отставки мэра города.

Видео: Telegram/NEXTA Live

 
Теги: белоруссия, забастовки в белоруссии, лукашенко
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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