Лукашенко на встрече с бастующими рабочими назвал себя "плохим президентом"

По его словам, в данный момент заводы в Белоруссии работают.

Александр Лукашенко на встрече с бастующими рабочими Минского завода колёсных тягачей назвал себя "плохим президентом". Он заявил, что держал искусственную численность рабочих на предприятиях, чтобы граждане не оставались без работы.

По его словам, в данный момент заводы в Белоруссии работают.

Я знаю, несмотря на то, что некоторые бродят. Ну, 150 на каком-то предприятии, даже 200 погоду не делают. Александр Лукашенко

Он добавил, что кто хочет работать — будет это делать. Лукашенко заявил, что заставлять работать никого не будут.

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Видео: Telegram/NEXTA Live