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В Горном университете открылся центр компетенций компании "Белаз"
Сегодня, 22:38
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В Горном университете открылся центр компетенций компании "Белаз"

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Центр будет использоваться для проведения курсов повышения квалификации работников отрасли.

В Горном институте 30 марта открыли Центр компетенций БелАЗ. На этой площадке студенты, спиранты и ученые смогут оттачивать практические навыки. 

В кабинетах разместили современную технику и образцы оборудования, стенды для опытов, а также тренажеры, которые позволяют в реальном времени управлять техникой на карьерах. Большинство оборудования в новом центре компетенций – совместная разработка российских и белорусских ученых.

Отмечается, что центр будет использоваться для проведения курсов повышения квалификации работников отрасли.

Фото: pexels
 

Теги: белаз, горный университет
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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