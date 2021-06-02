В Горном университете открылся центр компетенций компании "Белаз"

Центр будет использоваться для проведения курсов повышения квалификации работников отрасли.

В Горном институте 30 марта открыли Центр компетенций БелАЗ. На этой площадке студенты, спиранты и ученые смогут оттачивать практические навыки.

В кабинетах разместили современную технику и образцы оборудования, стенды для опытов, а также тренажеры, которые позволяют в реальном времени управлять техникой на карьерах. Большинство оборудования в новом центре компетенций – совместная разработка российских и белорусских ученых.

Отмечается, что центр будет использоваться для проведения курсов повышения квалификации работников отрасли.

Фото: pexels

