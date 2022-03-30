На БелАЗах появится голосовой помощник из России

С ним можно поиграть в города.

В сентябре БелАЗ официально представит прототип 130-тонного карьерного самосвала, на котором установлен голосовой помощник, разработанный томскими инженерами. Система может вести диалог с человеком и работает без подключения к интернету, рассказали на портале 110km.

Голосовой помощник способен в режиме реального времени распознавать сложные фразы, задавать уточняющие вопросы и поддерживать диалог.

Также голосовой помощник должен снизить нагрузку на водителя, повысить комфорт и безопасность работы. Он может отрегулировать настройки климатической системы, опустить и поднять стекла, диагностировать неисправности. Помимо этого, с голосовым помощником можно поговорить о погоде или поиграть в города.

Ранее Zeekr показала свой первый люксовый спорткар за 1 млн юаней.

Фото: пресс-служба БелАЗа