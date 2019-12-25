Zeekr показала свой первый люксовый спорткар за 1 млн юаней

Размеры, трансмиссия и другие характеристики Zeekr 001 FR пока не разглашаются.

Китайская Zeekr, которая входит в концерн Geely Automobile и специализируется на производстве мощных и дальнобойных электрокаров, представила свой первый спортивный автомобиль, который будет стоить более 1 млн юаней или 140 тысяч долларов.

Как рассказал портал 110km, новинку назвали Zeekr 001 FR. Она представляет собой особо мощную версию электрического лифтбека Zeekr 001, продающегося с 2021 года. Визуальные отличия заключаются в новом переднем бампере. Еще одно отличие – опциональный датчик LiDAR на крыше. В салоне появилась новая цифровая панель приборов в виде полукруга.

Размеры, трансмиссия и другие характеристики Zeekr 001 FR пока не разглашаются. Известно, что он будет мощнее исходного Zeekr 001, топовая версия которого развивает 544 л.с.

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Фото: Zeekr