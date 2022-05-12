В Москве продают раритетный 96-летний Cadillac

Продавец оценил Cadillac в 111,4 млн рублей.

В Москве на продажу выставили коллекционный Cadillac, построенный к мотор-шоу в Нью-Йорке в 1927 году по случаю 25-летнего юбилея марки. Было собрано три подобных автомобиля, но до наших дней дожил только один, рассказали на портале 110km.

Первым владельцем этого Cadillac стал Джон Дэвисон Рокфеллер-младший, единственный сын основателя Standart Oil и первого долларового миллионера.

Cadillac Dual Cowl Sport Phaeton находится в полностью исправном состоянии, салон отделан черной кожей, под капотом находится 5,6-литровый двигатель V8 мощностью 95 л.с. Пробег составляет 87 тысяч километров. В комплекте идет оригинальный набор автомобильных принадлежностей. Продавец оценил Cadillac в 111,4 млн рублей.

Фото: auto.ru