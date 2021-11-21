Cadillac презентовала самый мощный серийный внедорожник Escalade-V 2023 года

Создатели показали Escalade-V на видео.

Компания Cadillac презентовала самый мощный полнометражный серийный внедорожник Escalade-V 2023 года. Автомобиль отличается мотором от Camaro ZL1. ранее V-версия появлялась только у легковых транспортных средств производителя. Транспорт будет доступен для покупателей как со стандартным кузовом, так и в длиннообразном исполнении. Разработчики форсировали в машине 6,2-литровую "восьмерку", способную развить мощность до 691 лошадиной силы.

Для Escalade-V заявлены такие характеристики как задний дифференциал с электронноуправляемой блокировкой, а также пневмоподвеска с перенастроенными адаптивными амортизаторами Magnetic Ride Control 4.0. Автомобиль оборудован тормозами Brembo, спортивной системой выхлопа. Режимы движения оснащены экстремальным типом V-Mode.

В дищайне салона используются кожа и дерево. Аппаратура представляет из себя аудиосистему AKG Studio Reference с 36 динамиками, а также фирменный полуавтопилот Super Cruise. Передние кресла оснащены функцией массажа и вентиляции.

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Фото и видео: YouTube / Carscoops