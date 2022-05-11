Купить машину можно будет с осени текущего года.

Компания Land Rover представила внедорожник Range Rover Sport нового поколения. Машина выполнена в дизайне своего предшественника. Однако модель обладает новым кузовом с улучшенной аэродинамикой. Создатели предусмотрели в новинке матричные фары, а также выдвижные дверные ручки, 23-дюймовые колеса.

Автомобиль следующего поколения лишился 7-местной версии с тремя рядами сидений. Кроссовер изготовлен на платформе MLA-Flex. Он имеет пятирычажную заднюю подвеску и полноуправляемое шасси. Электронная архитектура представлена системой EVA 2.0, акустикой Meridian Signature, мультимедиа аппаратурой Pivi Pro с изогнутым экраном, проекционным дисплеем. Зеркало салона имеет возможность транслировать изображение с камеры заднего вида. Аудио

Линейка моторов для нового Range Rover будет включать в себя как дизельные, так и бензиновые агрегаты. Ingenium на объем в три литра получат 249-сильный вариант D250, 300-сильная версия D300 и 350-сильная модификация D350. Все силовые агрегаты сочетаются с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Реализация автомобиля начнется с осени 2022 года. В 2024 году появится полностью электрическая версия кроссовера.

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Фото и видео: YouTube / Land Rover