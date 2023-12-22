Петербуржец 3,5 года проведет в колонии за ДТП, в котором погибли два человека

В результате аварии сотрудник полиции и 45-летний водитель автомобиля Cadillac от полученных травм скончались на месте.

Вынесен приговор виновнику ДТП на КАД, в котором погибли два человека. Об этом сообщила прокуратура Пушкинского района.

Суд установил, что 20 июля 2023 года около 23 часов 58 минут К., управляя с превышением скорости автомобилем Hyundai Santa Fe, на 65 км внешнего кольца КАД в направлении от Московского шоссе в сторону улицы Софийской наехал на инспектора ДПС, оформлявшего ДТП, произошедшее между уборочным автомобилем КАМАЗ и автомобилем Cadillac. В результате аварии сотрудник полиции и 45-летний водитель автомобиля Cadillac от полученных травм скончались на месте. Водителю КАМАЗа и 24-летней пассажирке автомобиля Hyundai был причинен тяжкий вред здоровью.

Суд приговорил виновного к 3 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Также суд лишил подсудимого права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на 2 года.

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Видео: прокуратура Санкт-Петербурга