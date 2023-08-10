Немецкие автолюбители всё чаще выбирают китайские автомобили, но не без сомнений

Среди недостатков китайских машин немецкие водители отмечают слабо развитую дилерскую сеть (40%) и сомнительное качество автомобилей (39%).

На фоне обсуждений о введении защитных мер для европейского автопрома, немецкий клуб ADAC провел опрос среди автолюбителей Германии, выяснив, как они относятся к китайским автомобилям. По результатам опроса, 60% респондентов заявили, что готовы рассматривать покупку автомобиля Made in China.

Как рассказал портал 110km.ru, интерес к китайским машинам заметно выше среди молодых водителей, особенно тех, кто отдает предпочтение электрокарам. Преимущественно автомобили с бензиновым двигателем из Китая не вызывают такого интереса. Основной причиной выбора китайских автомобилей для 83% респондентов является низкая цена, за которой следуют продвинутые технологии (55%) и привлекательный дизайн (37%).

Среди недостатков китайских машин немецкие водители отмечают слабо развитую дилерскую сеть (40%) и сомнительное качество автомобилей (39%). Еще 26% участников опроса выразили беспокойство по поводу защиты персональных данных, учитывая высокую степень цифровизации китайских автомобилей.

Несмотря на интерес к китайскому автопрому, на долю китайских производителей в Германии в 2023 году пришлось лишь 1,2% новых регистраций автомобилей.

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Фото: unsplash