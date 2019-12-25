Заведующего парковками в "Пулково" уволили из-за сгоревшего на рабочем месте охранника

Руководитель не проконтролировал работу своего сотрудника, который заявился на пост нетрезвым.

Руководство аэропорта "Пулково" в Петербурге приняло решение уволить одного из сотрудников после пожара на парковке и гибели охранника. Как сообщили в городском следкоме, компания отреагировала на внесенное ранее представление правоохранителей и провела собственное расследование.

Напомним, что марте 2019 года на территории парковки вспыхнул пост охраны, и после тушения пожара на месте обнаружили тело охранника. Как выяснилось, нетрезвый сотрудник не соблюдал меры безопасности, из-за чего замкнуло электросеть с последующим возгоранием, а вышестоящие не проконтролировали работу охранника. Должностные лица не обеспечили безопасные условия труда на парковке, и, кроме того, парковка не была оборудована автоматической системой пожаротушения и исправными пожарными извещателями.

Как итог в аэропорте решено уволить руководителя отдела по управлению парковочным комплексом и привлечь к дисциплинарной ответственности еще трех работников. Также на парковке устранят выявленные технические нарушения.

Ранее мы рассказывали, что юристы ОНФ помогли 74-летней петербурженке, которую уволили за соблюдение карантина.

Фото: Piter.TV