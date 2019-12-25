Юристы ОНФ помогли 74-летней петербурженке, которую уволили за соблюдение карантина

Пенсионерку уволили по статье за прогул.

Услышав обращение президента и прочитав СМС-рассылку с просьбой оставаться дома, 74-летняя петербурженка, работавшая вахтером, приняла все меры и решила сесть на карантин. Через некоторое время ей позвонил начальник и сказал, что она уволена по статье за прогул.

Женщина обратилась в Объединённый народный фронт. Юристы всероссийского проекта #МыВместе, в свою очередь, обратились к ректору Санкт-Петербургского государственного университета, в управлении режима и охраны которого пожилая женщина трудоустроена, с адвокатским запросом.

Оказалось, что за 55 лет трудового стажа петербурженка не имела ни одного дисциплинарного взыскания. Юристы отметили, что удивлены некорректному поведению сотрудников. После вмешательства экспертов женщине сообщили, что инцидент исчерпан. Пенсионерка отметила, что в такой ситуации не сможет продолжить работу.

"Но уж точно меня не по статье уволят, не стыдно будет внукам трудовую показать", отметила петербурженка.

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