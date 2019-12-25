Сотрудников Пулково наказали за гибель охранника аэропорта на рабочем месте

Пьяный работник заживо сгорел во вспыхнувшем посту охраны парковки.

В Петербурге наказали сотрудников Пулково, из-за которых погиб охранник аэропорта. Как сообщили 22 мая в пресс-службе СЗСУ на транспорте, с марта прошлого года следователи рассматривали уголовное дело по нарушению требований охраны труда, повлекшее смерть человека.

Прошлой весной на территории аэропорта вспыхнул пост охраны парковки, в пожаре заживо сгорел охранник. Как выяснилось, мужчина был пьян и не соблюдал меры безопасности, что привело к замыканию электросети и последующему возгоранию. Сотрудникам Пулково направили представление об устранении нарушений: руководство не уследило за охранником на его рабочем месте, что стало одним из факторов трагедии. Представление удовлетворили, а в аэропорту привлекли к дисциплинарной ответственности троих работников и провели разъяснительные беседы о трудовой дисциплине.

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Фото: Piter.TV