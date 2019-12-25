Сотрудника петербургской ФСИН подозревают в сбыте наркотиков заключенному

Начальника филиала одной из медицинских частей ФКУЗ МСЧ УФСИН по Петербургу и Ленобласти подозревают в покушении на незаконный сбыт наркотиков. Соответствующее уголовное дело возбудили в городском следственном комитете, сообщили в пресс-службе ведомства 21 мая.
Как считают следователи, подозреваемый договорился с ранее судимым 35-летним петербуржцем о получении запрещенных средств и встретился с ним в вестибюле станции метро "Ладожская" 20 мая. Там сотрудник ФСИН получил более 7 граммов гашиша, который впоследствии собирался сбыть одному из заключенных. В тот же день подозреваемый зашел на территорию исправительной колонии, неся в кармане наркотик, однако мужчину тут же задержали сотрудники собственной безопасности УФСИН.
Решается вопрос об избрании меры пресечения и предъявлении сотруднику службы обвинения. Расследование дела еще продолжается.
Ранее мы рассказывали, как петербуржца осудили на три года за конопляный огород дома.
Фото: ФСИН
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