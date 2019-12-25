Петербуржца осудили на три года за конопляный огород дома

Мужчина выращивал наркотическое растение для себя.

Приморский районный суд Петербурга приговорил местного жителя Дениса Арсеньева к трем годам лишения свободы за домашнюю наркоплантацию. Как сообщили в объединенной пресс-службе городских судов, все найденные у мужчины растения изъяты и отправлены на уничтожение.

Как выяснилось, злоумышленник устроил дома целую плантацию каннабиса. Для выращивания запрещенного растения мужчина оборудовал целую комнату с благоприятными условиями, тщательно следил за ростом конопли, поливал и удобрял 40 кустиков. В дальнейшем Арсеньев планировал употреблять выращенные наркотики. При обысках у мужчины нашли 757 граммов высушенной марихуаны.

В суде мужчина согласился с предъявленным обвинением.

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Фото: Piter.TV