В Петербурге задержали банду наркодилеров, работающих через интернет

Для подпольной работы они специально арендовали квартиру.

В Петербурге задержали двух мужчин 30 и 32 лет и 28-летнюю женщину, которых подозревают в незаконном сбыте наркотиков через интернет-магазин. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по городу и Ленобласти.

Стражи порядка выяснили, что для подпольной работы банда арендовала квартиру на проспекте Народного Ополчения и оборудовала ее под склад. Наркотики распространялись в Кировском, Красносельском и Петродворцовом районах Петербурга, а также в Гатчинском и Ломоносовском районах Ленобласти.

По версии следствия, младший из мужчин был организатором незаконного бизнеса и выполнял функции старшего администратора магазина. Второй отвечал за фасовку товара, женщина была еще одним администратором магазина. Предполагаемый организатор был ранее судим за покушение на незаконный сбыт наркотиков.

В результате личного досмотра сотрудники полиции обнаружили и изъяли 50 свертков с синтетическим гашишем общей массой 147,2 г, а также 49 свертков с мефедроном массой 47,4 г. В арендованной квартире нашли и изъяли еще 568 свертков с запрещенным веществом. По месту проживания задержанной женщины на улице Лени Голикова изъяли ноутбук, использовавшийся для распространения наркотиков в интернете.

По факту случившегося было возбуждено уголовное дело. Установлена причастность задержанных как минимум к 15 фактам сбыта наркотиков. Расследование продолжается.

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