В Купчино задержали восьмиклассницу с "кристаллами"

Девушка хотела перевезти психотроп на такси.

Вечером 25 апреля во Фрунзенском районе Петербурга задержали 14-летнюю девушку, ученицу 8 класса, у которой обнаружили пакетики с психотропным веществом. Об этом стало известно Piter.TV.

Восьмиклассницу с "кристаллами" обнаружили во время проверки такси сотрудниками ППС. Автомобиль был припаркован возле дома №36 на улице Фарфоровский пост. За рулем авто находился 38-летний гражданин Узбекистана, он получил протокол за нарушение миграционного законодательства.

Во время допроса школьница с психотропом утверждала, что вещества ей не принадлежат. Она заявила, что пакетики передал ей 17-летний друг. Кристаллообразное вещество исследовали, в трех пакетиках психостимулятора было почти три грамма наркотика.

Оказалось, что девушка дружит с юношей в соцсетях, оба состоят в группе "блок 16". В описании сообщества уточняется, что его авторы "не пропагандируют употребление наркотических веществ", а лишь "иронично подчеркивают критическую ситуацию в обществе".

Задержанную девушку передали родителям. Расследование продолжается.

Ранее мы писали, что девушка выпала из окна на Софийской после драки с принявшим наркотики молодым человеком.

Фото: Piter.TV